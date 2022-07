Crisi di Governo, Draghi si dimette? Quali sono gli scenari possibili in Italia

Crisi di Governo, Draghi potrebbe dimettersi? Se le tensioni tra il premier e il M5S dovessero esplodere in modo definitivo, quali potrebbero essere gli scenari politici possibili in Italia?

Crisi di Governo, Draghi si dimette?

Nel caso in cui il Movimento 5 Stelle dovessero confermare la decisione di lasciare l’Aula del Senato durante il voto sul dl Aiuti e sulla fiducia al Governo, come già comunicato nella tarda serata di mercoledì 13 luglio, l’Italia si ritroverà ad affrontare una dirompente crisi. Una crisi politica e non parlamentare.

Anche se il M5S dovesse lasciare la maggioranza di Governo, infatti, il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe ancora i numeri per continuare a guidare l’esecutivo. Ciononostante, il premier ha dichiarato in più di una circostanza: “Per me non c’è governo senza il Movimento 5 Stelle e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale”.

In questo contesto, quindi, è molto probabile che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non proceda immediatamente a inaugurare un eventuale Draghi bis ma rimandi il Governo alle Camere al fine di verificare la fiducia, come richiesto dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi.

Nel caso in cui dovesse prevalere l’ipotesi delle urne, invece, bisogna considerare che le date possibili per andare al voto entro la fine dell’anno potrebbero essere solo il 25 settembre o il 10 ottobre. Oppure il Quirinale potrebbe optare per l’istituzione di un governo che accompagni l’Italia alle urne nel mese di febbraio 2023.

Quali sono gli scenari possibili in Italia

In caso di ufficializzazione della crisi di Governo in Italia, il Paese potrebbe ritrovarsi dinanzi a quattro scenari differenti: