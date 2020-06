Crolla sulla strada il tetto di una palazzina in provincia di Varese. Muoiono schiacciati una donna e i suoi due bambini

Una donna di 42 anni di origini marocchine è morta, insieme ai suoi due figli, una bambina di 15 mesi e un bambino di 5 anni, ad Albizzate, in provincia di Varese, a causa del crollo in strada di un tetto di una vecchia fabbrica. Ferito anche il terzo figlio della 42enne, di 9 anni.

“Con immenso dolore apprendo dell’incidente avvenuto questo pomeriggio ad Albizzate: il tetto di una palazzina è crollato coinvolgendo più persone, tra cui una mamma con i suoi 2 bimbi”, scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“I soccorsi – spiega ancora il governatore – sono intervenuti sul posto con tempestività ma per la donna e il suo bimbo non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia di pochi mesi è stata trasportata in elicottero all’ospedale. Esprimo il mio dolore e quello di tutti i lombardi unendomi in preghiera”.