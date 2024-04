Crosetto impallina Vannacci e Salvini

Ora finalmente il ministro della Difesa Guido Crosetto può liberamente dire ciò che pensa sul suo collega Matteo Salvini e sul suo ex generale Roberto Vannacci candidato di punta della Lega per le prossime elezioni europee. “Vannacci con la Lega? E che novità c’è? Era chiaro che sarebbe finita così, d’altronde Salvini e Vannacci hanno molte cose in comune: gli stessi valori e soprattutto lo stesso senso dello stato”, avrebbe detto – come riportato da Il Foglio – il ministro di Fratelli d’Italia durante una direzione di partito.

La candidatura alle prossime europee del generale Vannacci fotografa un Salvini sempre più solo

La candidatura del generale fotografa un Salvini sempre più solo, isolato e disperato nel suo partito e con i suoi alleati. Scorrere le agenzie per trovare qualche dichiarazione di benvenuto al neo candidato da parte degli altri componenti della Lega è un’opera di microchirurgia. Ieri solo la ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli e l’ex sottosegretario Rossano Sasso hanno impugnato carta e penna per salutare l’ingresso del generale. Per il resto rimbomba un silenzio che non ha bisogno di spiegazioni.

Anche Molinari e Romeo avevano già espresso dubbi su un candidato esterno con posizioni xenofobe e omofobe

Nelle scorse settimane i capogruppo leghisti alla Camera e al Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, avevano pubblicamente evidenziato i dubbi su un candidato esterno con posizioni xenofobe e omofobe. La scelta di metterlo capolista in tutti i collegi ha aggravato la crisi. “Il mio entusiasmo per l’ipotesi di candidatura di Vannacci è meno 2 mila, io non lo voterò”, ha detto nei giorni scorsi il sottosegretario all’Agricoltura Marco Centinaio. Così il generale assume la forma dell’ultimo disperato colpo di coda.