Da domani notte scatta il coprifuoco nel Lazio. Sarà in vigore dalle 24 alle 5 per trenta giorni. Ecco il modulo per autocertificare gli spostamenti

Come annunciato ieri (leggi l’articolo) dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, scatterà a partire dalla notte di domani, venerdì 23 ottobre, il coprifuoco in tutta la regione Lazio dalle ore 24 alle 5. Sul sito della Regione Lazio è on line il modulo di autocertificazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nella Regione Lazio durante gli orari in cui è stata adottata l’ordinanza di divieto degli spostamenti dalle ore 24 alle ore 5. Il modello è scaricabile a questo indirizzo (clicca qui). La Regione Lazio ricorda che l’ordinanza (qui il testo) avrà effetto a partire dalla notte di venerdì per i prossimi 30 giorni.