Da oggi la Finlandia è nella Nato

“È una settimana storica: oggi daremo il benvenuto alla Finlandia come 31esimo alleato, alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta e sarà una buona giornata per la sicurezza di tutti”. È quanto ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, annunciando l’ingresso nell’Alleanza atlantica della Finlandia.

La Finlandia entra da oggi nell’Alleanza atlantica. Stoltenberg: “È un Paese sovrano e indipendente e la Nato è un’alleanza di democrazie”

“Basta guardare alla mappa per capire quanto la Finlandia sia strategica e importante per la sicurezza della regione baltica”, ha evidenziato Stoltenberg, indicando che “da oggi l’articolo 5 del Trattato della Nato”, che assicura la difesa di ogni Alleato in caso di attacco da parte di un altro Stato, sarà applicato anche ad Helsinki, che così otterrà “una garanzia di sicurezza di ferro”. Il nuovo ingresso nell’Alleanza atlantica, ha aggiunto ancora il segretario generale, dimostra che “la Finlandia è un Paese sovrano e indipendente e che la Nato è un’alleanza di democrazie”.

Mosca annuncia contromisure. Il Cremlino: “L’espansione della Nato è una violazione della nostra sicurezza”

L’ingresso della Finlandia nella Nato irrita la Russia. “Prenderemo contromisure per garantire la nostra sicurezza in campo tattico e in termini strategici” ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Il Cremlino – ha aggiunto – ritiene che questo sia un altro aggravamento della situazione”. Per Mosca “l’espansione della Nato” è “una violazione della sicurezza e degli interessi della Federazione Russa”. “Questo è esattamente il modo in cui lo percepiamo”, ha rimarcato Peskov, ribadendo che le contromisure saranno quelle che la Russa “riterrà necessarie”.

Grushko: “La Russia rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese”

La Russia, ha detto, invece, il vice ministro degli Esteri, Alexander Grushko, commentando l’ingresso della Finlandia nella Nato, “rafforzerà le sue difese nell’ovest e nel nord-ovest del Paese”. “Parte delle misure – ha aggiunto Grushko – sono già stata annunciate. Rafforzeremo il nostro potenziale nelle direzioni ovest e nord-ovest. Se forze e mezzi di altri membri della Nato verranno dispiegati sul territorio finlandese, adotteremo passi ulteriori per garantire la sicurezza militare della Russia”.