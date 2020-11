Dall’Ue altri 6,5 miliardi di euro all’Italia per finanziare le Cig tramite il Sure. Von der Leyen: “Presto altri fondi. L’Europa è con voi”

L’Italia riceverà oggi altri 6,5 miliardi di euro sotto forma di prestiti dal programma europeo Sure per finanziare le Cig nazionali durante la pandemia. Ad annuncialo su Twitter è stata la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Altri fondi arriveranno presto. L’Europa è con voi”, ha sottolineato von der Leyen. A fine ottobre, l’Italia aveva già ricevuto una prima tranche di prestiti dal Sure da 10 miliardi. “Con il fondo Sure proteggiamo le nostre imprese e i nostri lavoratori. Insieme ce la facciamo. L’Europa è la nostra comunità di destino” ha commentato il ministro degli Affari Europei, Vincenzo Amendola.