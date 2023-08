Dai confini Nato all’Iraq, così spendiamo 1,7 miliardi per 55 missioni militari

Da Gibuti al Burkina Faso, dal Libano alla Somalia. Fino ovviamente a Iraq, Mediterraneo e gli strategici confini Nato con la Russia. Per i contingenti schierati all’estero, l’Italia spende 1,7 miliardi di euro, per un totale di ben 55 missioni militari. Non solo: secondo la relazione che il governo ha consegnato in Parlamento, la “consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi” sarà pari a 11.495 unità. Insomma, in attesa di capire in che modo verranno utilizzati i fondi del Pnrr adesso che è stato autorizzato il loro impiego anche a fini militari, il governo Meloni dunque pare non voglia rinunciare a personale e mezzi nei vari teatri armati in giro per il mondo.

A cominciare, manco a dirlo, dall’Ucraina. L’obiettivo è garantire “assistenza militare” e “contribuire al rafforzamento della capacità delle forze armate […] per consentire all’Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale”. I soldati italiani impiegati saranno massimo 80 per una spesa nell’arco del 2023 di 9,1 milioni di euro.

Missioni militari, Italia sull’attenti!

Ad assorbire gran parte dei fondi sono, invece, le missioni di sorveglianza dei confini Nato. A cominciare dal “potenziamento della presenza nell’area sud-est dell’Alleanza”. In pratica, al confine con la Russia. In questo caso le oltre 2mila unità di contingente italiano sono – e resteranno per tutto il 2023 – dislocate tra Romania, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria, insieme a 450 mezzi terrestri e 10 mezzi navali. Fabbisogno economico: 150 milioni. Cui però si aggiungono altre “missioni di sorveglianza”: una in Lettonia sempre a presidio dei confini con la Russia (39 milioni rispetto ai 30 del 2022); una a guardia dell’area meridionale dell’Alleanza lungo il Nord Africa e Medio Oriente (705mila euro); una navale nel Mar Mediterraneo, Mar Nero e Mar Baltico (64 milioni rispetto ai 50 dell’anno scorso); e ben due di controllo degli spazi aerei con comando operativo in una delle più importanti basi militari Nato in Europa, a Ramstein in Germania (oltre 60 milioni di euro, mentre nel 2022 il fabbisogno viaggiava intorno ai 40).

Se però l’attenzione mediatica è tutta concentrata nell’Europa dell’Est, in realtà sono diversi gli scenari di instabilità politica e militare in cui ritroviamo altri contingenti del nostro Paese. A cominciare dall’Iraq. Nell’antica Mezzaluna fertile l’Italia è impegnata dal 2003: venti anni durante i quali si sono alternate, sommate, moltiplicate varie missioni. Un quadro che resta immutato. Oltre mille soldati sono impiegati nella coalizione internazionale per la lotta contro l’Isis (in piedi ormai dal 2014) che costa alle casse dello Stato oltre 241 milioni.

Altri 225 militari dotati di 100 mezzi terrestri e 4 mezzi aerei sono invece chiamati a partecipare a una missione Nato (altri 31 milioni) con l’obiettivo di “offrire un ulteriore sostegno al Governo iracheno nei suoi sforzi per stabilizzare il Paese, combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni e prevenire il ritorno di Daesh”. Altro territorio fortemente instabile è il Libano dove, non a caso, le missioni sono due: una coordinata dall’Onu, e una invece frutto di un accordo bilaterale tra Roma e Beirut.

Mare nostrum

Tralasciando le missioni diventate ormai quasi canoniche – l’Italia, come dimostra il grafico, è impegnata anche in Palestina, Somalia, Cisgiordania, Gibuti, Tunisia, Marocco, ecc. – ci sono altri teatri che hanno subìto un brusco incremento. Come ad esempio l’area dello Stretto di Hormuz, una delle vie commerciali più importanti al mondo e di enorme rilevanza geostrategica poiché – situato tra Iran e Oman – collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e al Mar Arabico. Qui nel 2022 l’impiego italiano era di 9,5 milioni, mentre quest’anno è cresciuto fino ad arrivare 19,7 milioni di euro. A giocare un ruolo chiave è, poi, ovviamente anche il Mediterraneo.

La missione europea Irini, che ha il compito principale di dare “attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’Onu nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi”, ha subìto una frenata dato che gli stanziamenti di 40,6 milioni del 2022 si sono ridotti a 31; esattamente come la missione Nato “Sea Guardian” nel Mediterraneo (da 17 a 11). Di contro, però, si moltiplica in consistenza e costo la missione di supporto alla Guardia Costiera e alla Marina libiche (che proprio quest’anno da “Mare sicuro” ha cambiato nome in “Mediterraneo sicuro”): siamo passati da un fabbisogno previsto di 95 milioni a 104 milioni.

Tutto questo nonostante diverse mozioni parlamentari presentate nella scorsa legislatura chiedessero al governo il superamento di questa attività con il trasferimento delle sue funzioni alle missioni europee, che invece rimangono puramente simboliche. Un esempio? Quella di assistenza alle frontiere (Eu Border Assistance Mission in Libya – Eubam) conta tre unità della Polizia di Stato ed un ufficiale superiore della Guardia di finanza impiegati.