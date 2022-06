Dalla Lombardi & Co pieno appoggio a Conte. Il gruppo M5S alla Regione Lazio prende posizione sulla scissione del Movimento

Dalla Lombardi & Co pieno appoggio a Conte. Mentre divampa la diaspora del Movimento, il gruppo M5S alla Regione Lazio ha preso posizione e si è schierato con il leader del partito.

“Il Gruppo M5S alla Regione Lazio sostiene in maniera convinta il presidente Giuseppe Conte, che sta portando avanti un processo di radicamento sui territori del Movimento 5 Stelle ed è al suo fianco in questo percorso di ricostruzione di una forza politica il cui scopo è quello di essere utile al Paese”. Lo dice capogruppo Loreto Marcelli.

“Luigi Di Maio aveva già da tempo creato un suo movimento nel Movimento – sottolineano dal Movimento 5 Stelle Lazio – bene che questa divisione sia venuta alla luce e sia stata fatta chiarezza. Se qualcuno non si riconosce più in un progetto politico è giusto che faccia le proprie scelte, dando però le dimissioni dalla forza politica in cui è stato eletto”.

Dalla Lombardi & Co un coro in favore di Conte

“Qualcuno dice che Conte si sia indebolito. Noi invece pensiamo che si sia rafforzato” insiste Marcelli. Questo “perché coloro che ieri hanno decido di rimanere nel Movimento sono quelli che credono fermamente nel nuovo corso e perseguono una strada comune”.

“Non abbiamo bisogno di frizioni, abbiamo bisogno di persone che marciano compatte verso un unico obiettivo, che è quello del bene della collettività. Siamo nati per questo e rimaniamo fedeli a questo principio. Ora andiamo avanti coesi, con i valori che ci hanno da sempre ispirati. Quelli che restano un punto fermo nell’affrontare le sfide che i tempi ci impongono, continuando a credere nel Movimento 5 Stelle”.