Dalle multe ai rimborsi, arriva Send: cosa sono e come funzionano le notifiche con valore legale sull’app Io

Dalle multe ai rimborsi, tutte le notifiche della Pubblica amministrazione arrivano anche sull’app Io. Con il nuovo servizio Send, Servizio notifiche digitali, gli utenti potranno ricevere sul proprio smartphone le notifiche relative ai pagamenti da effettuare, alle cartelle da saldare e tanto altro ancora.

Una nuova funzionalità che permetterà di ricevere, leggere e gestire sull’app le comunicazioni di valore legale da parte della Pa. Per esempio si potrà accedere agli esiti delle pratiche, ai rimborsi, alle multe, agli avvisi di accertamento dei tributi. Insomma, si potrà passare dalle raccomandate a un sistema del tutto digitale.

Come attivare Send

Per attivare questo servizio è necessario scaricare (o aggiornare) l’ultima versione dell’app Io. A cui si accede attraverso le credenziali Spid o Cie. Una volta effettuato l’accesso bisogna andare sull’icona “Servizi” in basso a destra e si trova la voce “Send”.

L’utente dovrà quindi toccare su “Attiva il servizio” e poi attivare tutte le notifiche come il contatto in app, l’invio delle notifiche push, etc. Sarà poi possibile inoltrare le notifiche ai propri recapiti digitali come l’indirizzo Pec, la mail personale, il numero di telefono e la stessa app Io.

Dalle multe ai pagamenti, cosa si può fare con il nuovo servizio

Non solo gli utenti riceveranno le notifiche di tutti gli avvisi di valore legale, ma potranno anche effettuare subito alcune operazioni. L’esempio più concreto è quello delle multe, con un pagamento che diventa semplice e immediato. Una volta che si riceve la notifica, si accede al documento, che si può anche scaricare. A quel punto è possibile pagare direttamente attraverso l’app, trovando un link che permette di effettuare il versamento tramite PagoPa. Ricordiamo che la visualizzazione della notifica vale a tutti gli effetti come la firma di una raccomandata.