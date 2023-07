Daniela Santanchè è indagata nell’ambito dell’inchiesta milanese con al centro il gruppo Visibilia dal 5 ottobre del 2022. Con lei sono indagate altre cinque persone che hanno avuto ruoli nella società editoriale fondata dall’attuale ministra del Turismo, tra cui la sorella Fiorella Garnero e il compagno della senatrice di Fdi Dimitri Kunz D’Asburgo.

La sorella era consigliera del cda di Visibilia, mentre Kunz era il presidente. Con loro sono indagati anche altri due ex consiglieri del cda. L’ipotesi di reato, per la procura di Milano, è di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio. Santanchè ribadisce di non aver ricevuto l’avviso di garanzia, rispondendo ai giornalisti al termine di un evento.

La secretazione del nome di Santanchè

Secondo quanto appreso dalle agenzie da fonti del palazzo di giustizia milanese, la secretazione del nome di Santanchè risale al giorno successivo all’iscrizione nel registro degli indagati. Quindi parliamo del 6 ottobre. La secretazione è scaduta tre mesi dopo. I pm hanno chiesto la proroga dell’inchiesta. Santanchè, però, non avrebbe ancora ricevuto la notifica per questioni burocratiche.