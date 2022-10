Per il presidente della Regione Campania se non abbiamo ancora il numero certo degli eletti la colpa è del M5S. “Abbiamo costruito in Italia un meccanismo elettorale così demenziale che davvero ad oggi non si sa quanti sono gli eletti per i singoli partiti.

Di questo dovremo ringraziare tutte le forze politiche che non hanno avuto la capacità di approvare una legge elettorale decente, ma in modo particolare i Cinque Stelle che hanno preso in giro l’Italia facendo una grande operazione demagogica con la riduzione del numero dei parlamentari”, dice Vincenzo De Luca.

A stretto giro la replica dei pentastellati. “Il M5S è la nuova ossessione di Vincenzo De Luca. Il governatore cerca di coprire i suoi fallimenti con offese ai danni della forza politica che più di tutte, nella sua regione, ha ottenuto la fiducia dei cittadini.

Le mistificazioni politiche di cui si è reso protagonista durante il suo monologo social, che non ha più alcun seguito, nascono dalle sole preoccupazioni che attanagliano De Luca: la débâcle elettorale dei suoi fedelissimi e il paventato rimpasto di giunta”, dichiarano i consiglieri regionali campani del M5S Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“Viviamo un momento storico complesso – aggiungono – che il governatore non pare intenzionato ad affrontare. Abbiamo emergenze sociali ed economiche da fronteggiare. Sappiamo che De Luca proseguirà la sua campagna elettorale fino alle prossime regionali, un gioco sulla pelle dei cittadini che è ormai noto a tutti”.