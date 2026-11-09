Decreto bollette, il tetto al prezzo è una beffa: 2 euro di sconto al mese e nulla per il gas

Trenta euro in meno a famiglia. La montagna ha partorito un topolino, perché di fronte alla crisi energetica che ha portato le bollette sui livelli più alti mai registrati, il governo riesce ad abbassare solamente di circa 30 euro l’anno – quindi due euro al mese, neanche due caffè – il peso energetico per gli italiani.

Il decreto Bollette bis approvato in Consiglio dei ministri fissa un tetto al costo del gas utilizzato per produrre energia: la soglia è fissata a 59 euro al megawattora. Si punta quindi ad abbassare il prezzo sul mercato italiano all’ingrosso con un tetto che partirà da gennaio e durerà 18 mesi.

Quanto si risparmia con il decreto Bollette e chi beneficia dello sconto

Dal prossimo anno, quindi, si avrà una “riduzione media di circa 15 euro al megawattora”, come annuncia il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Il Corriere della Sera ricorda che, mediamente, una famiglia media consuma 2 megawattora all’anno: tradotto, vuol dire che il risparmio sarà di circa 30 euro, stando alle previsioni di Pichetto Fratin. Per famiglie composte da una sola persona, invece, il risparmio sarà quasi dimezzato. Meno di un euro al mese, insomma.

Con il tetto al prezzo dell’energia elettrica si abbasserà il costo sul mercato italiano all’ingresso. A beneficiarne saranno i consumatori con un contratto a prezzo variabile, indicizzati al Pun (Prezzo unico nazionale). Parliamo, in totale, di circa 18 milioni di clienti.

Aiuti in ritardo e nulla per il gas: la doppia beffa per le famiglie

Per il ministro dell’Ambiente si tratta di un “primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo”. Il rischio è che, in realtà, si tratti di un aiuto minimo e che arriva in ritardo, dopo mesi di prezzi alle stelle e con il costo del gas che potrebbe anche scendere in caso di una de-escalation in Medio Oriente, come sta avvenendo in questi giorni di stallo sul campo.

Il meccanismo introdotto prevede una riduzione del costo dell’energia elettrica attraverso il “rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica”. Resta anche un altro problema: il tetto riguarda il costo dell’elettricità, che in inverno preoccupa solitamente meno di quello del gas, con i riscaldamenti accesi. Su questo fronte, però, il decreto non interviene, mentre sull’energia elettrica la stagione più cara – quella estiva – è ormai alle spalle. Il problema per le famiglie resta e quasi certamente lo sconto sull’elettricità non basterà neanche lontanamente a compensare i maggiori costi del gas.