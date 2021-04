Per Denise Pipitone e Olesya Rostova oggi è il giorno decisivo. Andrà in onda questo pomeriggio la trasmissione “Lasciali parlare” su Primo Canale, o Pervyj Kanal, la principale emittente televisiva russa pubblica in cui si dovrebbero apprendere gli esiti dell’esame sul gruppo sanguigno effettuato sulla ragazza russa che ha la stessa età della bambina scomparsa a Mazara del Vallo quasi 17 anni fa e che presenta una somiglianza con Piera Maggio.

Denise Pipitone e Olesya Rostova: oggi Primo Canale svela l’esito dell’esame del gruppo sanguigno

Alla diretta di oggi pomeriggio sulla tv russa che ha sollevato il caso erano stati invitati Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, e il suo avvocato Giacomo Frazzitta. Il canale si riceve gratuitamente in Europa e Medio Oriente attraverso i satelliti Hot Bird posti a 13° Est. Oltre che sul canale 577 di Sky Italia. Questa è l’homepage del canale russo Primo Canale. La trasmissione inizierà alle 18,45 ora italiana. Ma la famiglia ha fatto sapere che non vuole farsi ricattare dalla tv russa e di voler conoscere l’esito dell’esame prima della diretta.

“Abbiamo accettato la loro proposta di un “faccia a faccia”in tv—ha spiegato ieri Frazzitta — con l’obiettivo di fornire alla Procura che indaga tutta la documentazione scientifica necessaria a fare chiarezza. In mancanza di ciò chiederemo alla magistratura di svolgere direttamente tutti gli accertamenti del caso con una rogatoria internazionale, ma non siamo disposti a una strumentalizzazione mediatica della vicenda”. Strumentalizzazione che però sarebbe già in atto.

Ora che il giallo di Denise, scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, s’intreccia con quello di Olesya, che sarebbe stata rapita dai nomadi quando aveva 4 anni, tutto rischia di diventare un reality show. “Avevamo avviato questa procedura in via privata — chiarisce Frazzitta — perché pensavamo di sbrigarci presto. Invece loro non fanno nulla, quindi basta. Non sottostiamo a nessun ricatto. Siamo infastiditi da questi ritardi”.

“Lasciali parlare”: la trasmissione di Pervyj Kanal, Denise Pipitone e Olesya Rostova oggi pomeriggio in onda

Repubblica ricorda oggi che “Chi l’ha visto?” segue il caso dall’inizio ed è stato lo spot lanciato su Rai 3 dal programma condotto da Federica Sciarelli a scatenare tutti i programmi. Genetisti, esperti, opinionisti che discutono, inviati a Mazara, foto della piccola Denise — e della signora Maggio — a confronto con quella di Olesya. Dal naso alla fronte alla forma della bocca, freccette che salgono e scendono: La vita in diretta con Alberto Matano su Rai 1 e Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso oggi seguiranno la vicenda nei dettagli. Un caso giudiziario diventato televisivo, spalmato in tutti i programmi dalla mattina.

Però, dopo lo spot di Chi l’ha visto?, è scoppiato l’inferno. “Sono rimasta colpita anch’io. – dice Federica Sciarelli al quotidiano – Questo caso che unisce Paesi lontani è frutto della globalizzazione della solidarietà. Mi dico: le polizie internazionali non dovrebbero occuparsene?”. Se il gruppo sanguigno sarà lo stesso di Denise Pipitone, si procederà al test del Dna per scoprire se davvero la 20enne russa sia la bambina italiana sparita nel 2004 dalla sua casa di Mazara del Vallo, in circostanze mai chiarite.

La Rostova sarà in studio, mentre l’avvocato Frazzitta doveva essere collegato in diretta da Marsala. Ma ora il legale annuncia che se non arriva il Dna non si collegherà con l’emittente. Fino a questo momento Frazzitta non ha avuto alcun contatto con la ragazza, come spiega. L’avvocato avrebbe voluto chiedere alla ragazza se ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio e, quindi, capire se le persone che l’hanno tenuta segregata fossero dei rom.