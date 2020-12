Depositata al Senato la risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes. Non c’è la firma del capogruppo di Iv. M5S: “Nessun muro contro muro ma confronto costruttivo”

Una risoluzione di maggioranza sulla riforma del Mes è stata depositata al Senato. Il documento, secondo quanto si è appreso da fonti parlamentari, è firmato dai capigruppo di Pd, Movimento 5 stelle e Leu. Manca, dunque, la firma del capogruppo di Italia viva, Davide Faraone. Il testo sarà messo ai voti mercoledì in Aula dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo. “Nessun muro contro muro. E’ in corso un confronto a tratti serrato ma sempre costruttivo, dove a prevalere è la volontà di dialogo. Si sta lavorando per fare una sintesi di tutti i contributi” hanno dichiarato i capigruppo M5S di Camera e Senato, Davide Crippa e Ettore Licheri, a proposito della stesura della risoluzione di maggioranza.