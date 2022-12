destre contro Conte. Per il 5S Lanzi mentono sapendo di mentire. Nel Paese c'è tensione sociale e la maggioranza non sa che pesci prendere

“Per contenere la tensione sociale che si sta alimentando negli ultimi giorni non servono parole, ma fatti” da parte delle destre che sono al Governo. “È proprio l’assenza di fatti e provvedimenti concreti che contestiamo al Governo, soprattutto con riferimento alla Manovra di bilancio, dove riscontriamo la totale assenza di investimenti e misure per la crescita del Paese”.

Destre ancora contro Conte per sviare i veri problemi

Così in una nota il referente del Movimento 5 Stelle per l’Emilia-Romagna ed ex senatore, Gabriele Lanzi, secondo cui “le accuse delle destre nei confronti del nostro Presidente Giuseppe Conte, che a dire della destra avrebbe fomentato il clima d’odio verso l’esecutivo, dunque, sono frutto di loro illusioni”.

“Possiamo anzi dire con certezza che è vero l’esatto contrario. Giovedì ho visto personalmente il Presidente Conte calmare una piazza dagli animi esasperati in protesta contro il blocco del Superbonus. La violenza, l’odio e le minacce vanno condannati senza riserve, ma il grido d’allarme lanciato da intere filiere non può restare inascoltato. Consiglio pertanto a Gasparri e agli altri esponenti di cdx che oggi si sprecano con le note stampa, di concentrarsi nel loro lavoro. Il cammino per realizzare le promesse mantenute è molto lungo e loro non lo hanno ancora neanche intrapreso” ha concluso Lanzi.