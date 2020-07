Di Maio: “Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per dare stabilità al Paese, soprattutto in una fase così delicata. Una Nazione forte non si abbatte”

“In questa crisi c’è un dato insindacabile: la risposta positiva degli italiani. I cittadini hanno dato il meglio, hanno rispettato le regole, le misure anti Covid. Adesso stiamo convivendo col virus, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Per nessun motivo”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “L’Italia ha reagito con compostezza – aggiunge – anche davanti a una crisi senza precedenti. E di questo io da ministro della Repubblica sono orgoglioso. Sono orgoglioso di servire il mio Paese, di servire ognuno di voi. Ogni giorno, ogni singolo rappresentante delle istituzioni deve svegliarsi con un unico pensiero: dare il meglio per il Paese. Per questo, tutti, dobbiamo remare nella stessa direzione per dare stabilità al Paese. Ecco è proprio questa la parola chiave: stabilità, soprattutto in una fase così delicata. L’Italia sta crescendo in Europa – conclude l’esponente M5S -, stiamo tornando protagonisti su molti dossier e dobbiamo continuare a lavorare. Questo è l’atteggiamento giusto, di una Nazione forte, che non si abbatte”.