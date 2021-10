“Ieri sera si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle. Ringrazio Roberto e Virginia che mi hanno eletto come Presidente, incarico che svolgerò con impegno e dedizione. Grazie anche a Beppe per la fiducia che ci ha dimostrato”. È quanto scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

“Il Comitato di Garanzia – aggiunge Di Maio – è quindi ora nel pieno delle sue funzioni e supporterà lo sforzo che tutti stiamo facendo per rinnovare il MoVimento con Giuseppe Conte. La strada è lunga e le sfide sono tante, ma la passione e il coraggio per affrontarle insieme non ci mancano. Uniti si vince”.

“Congratulazioni a Luigi Di Maio per l’elezione a presidente del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle. Un compito importante che, sono certo, porterà avanti nel migliore dei modi insieme a Virginia Raggi e Roberto Fico, a tutela dei valori della nostra comunità” ha commentato su Twitter, il presidente del M5S, Giuseppe Conte.