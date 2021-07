Luigi Di Maio nei panni di Russell Crowe. Il ministro degli Esteri, che proprio oggi compie 35 anni, nei meme, diventati virali nelle ultime ore sui social, in particolare su Facebook, è il Mediatore. Il riferimento è chiaramente legato al ruolo che l’esponente pentastellato sta ricoprendo in questi giorni (leggi l’articolo) che lo vedono impegnato nella missione – non facile – di ricucire i rapporti tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo ed evitare spaccature nel M5S.