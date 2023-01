Dino Giarrusso entra nel Partito Democratico. L’ex 5Stelle sostiene Bonaccini: “Credo nel suo progetto”

Dino Giarrusso ha annunciato il suo ingresso politico nel Partito Democratico. L’europarlamentare, dopo aver lasciato il Movimento 5Stelle, ha deciso qual è il suo presente e futuro in campo politico. Nel dare l’annuncio, Giarrusso ha rivolto un messaggio al M5Stelle. Parole di apprezzamento anche per Stefano Bonaccini, definito “un ottimo amministratore”.

Dino Giarrusso entra nel Partito Democratico

L’europarlamentare Dino Giarrusso ha deciso il suo presente e futuro politico. Dopo aver lasciato il Movimento 5Stelle, l’ex Iena ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel Partito Democratico. L’ex 5Stelle ha dato la notizia dal palco della convention promossa a Milano da Stefano Bonaccini. “Annuncio oggi ufficialmente il mio ingesso nel Pd. Con grande gioia e orgoglio entro in una casa che esiste da tempo con rispetto per chi l’ha costruita e con umiltà – ha spiegato -. Entro in punta di piedi in una casa che esiste da tempo”.

“La sinistra incomprensibilmente per anni si è quasi vergognata delle proprie origini, ed è assurdo in un paese dove c’è chi ostenta senza vergogna i vessilli del Ventennio e i busti di Mussolini sul comodino”, ha continuato Giarrusso. L’europarlamentare ha poi evidenziato: “Questa è la casa di una tradizione in cui c’è Berlinguer, una eredità da rivendicare con orgoglio, valori di uguaglianza, di cultura e di solidarietà di cui andare orgogliosi”.

L’ex 5Stelle sostiene Bonaccini: “Credo nel suo progetto”

L’ex pentastellato oltre ad annunciare la sua entrata nel Pd, si è spinto oltre dichiarando anche tutto il suo sostegno a Stefano Bonaccini. “Credo che sia necessario un centrosinistra forte, credo nel progetto di rinascita che Bonaccini ha in mente”. “Ho molto criticato il Pd in passato, qualcuno tirerà fuori i meme, ma come si critica ciò a cui si vuole davvero bene, la sinistra e i suoi valori che amo da sempre. Qualcuno può tirare fuori le mie foto giovanili e meno giovanili. ‘Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai’, diceva Francesco De Gregori”, ha aggiunto Giarrusso.

Dal palco Giarrusso si è rivolto a suo ex partito il Movimento 5 stelle: “Non facciamo una battaglia a chi ha un punto in più o in meno. Io ho fatto un passo indietro, posso farne anche due, ma cerchiamo di unirci per fare passi avanti”, ha detto, sottolineando che “è un peccato che in Lazio si vada separati», perché si vince solo uniti”.

