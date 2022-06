Divorata dalle fiamme l'auto del capogruppo Pd di San Giovanni in Fiore, in Calabria. Per gli investigatori è un atto doloso

Divorata dalle fiamme l’auto del capogruppo Pd di San Giovanni in Fiore, in Calabria.Nel corso della notte, ignoti hanno dato fuoco all’automobile di Domenico Lacava, capogruppo del Pd a San Giovanni in Fiore in Calabria, già candidato sindaco, parcheggiata sotto casa in un quartiere centrale della città. In pochi minuti l’auto è stata distrutta insieme ad un’altra parcheggiata vicino.

Le indagini sembrerebbero orientarsi verso la professione di penalista che esercita l’avvocato Lacava, titolare di un avviato studio legale , dove esercita insieme ad altri colleghi. “L’avvocato Lacava è sempre stato in prima linea in difesa della legalità e della trasparenza, caratterizzandosi per l’impegno costante in difesa delle categorie più deboli” afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua.

“A lui va la stima e l’affetto personale e di tutto il gruppo del Pd in Consiglio regionale” ha spiegato Bevacqua. Lo stesso ha aggiungo che spera “che le forze dell’ordine facciano nel più breve tempo possibile chiarezza su tale episodio”. Un atto “che certamente turba la vita di un persona perbene e professionalmente valida”.

Per il vile gesto, è subito stata espressa la solidarietà da tutti i politici calabresi che condannano l’atto vandalico.