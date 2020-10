Decreto agosto, Sì alla fiducia dell’Aula della Camera con 294 voti favorevoli. In serata il voto finale. Il provvedimento vale 25 miliardi

L’Aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge Agosto con 294 voti a favore, 217 contrari e due astenuti. In base a quanto deciso dai capigruppo di Montecitorio, a partire dalle 15 verranno illustrati e votati i 194 ordini del giorno sul testo. Le dichiarazioni di voto finali si terranno dalle 19, e intorno alle 21 si arriverà al voto finale sul provvedimento. Il decreto vale 25 miliardi in termini di indebitamento e contiene diverse misure a sostegno dei settori economici e sociali colpiti dalla crisi in seguito all’epidemia. Il decreto legge Agosto arriva a completamento del pacchetto da quasi 100 miliardi di misure prese nel corso del 2020 e ha fatto registrare una serie di correzioni in prima lettura. Nel provvedimento sono confluiti anche altri tre decreti legge, già all’esame del Senato, legati all’emergenza Coronavirus, sulla scuola e sul voto elettorale e referendario.