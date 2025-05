Dl sicurezza, il governo punta a un via libera rapido ma Lega e Forza Italia non sotterrano l’ascia di guerra

Sul Dl sicurezza Lega e Forza Italia non rinunciano alla presentazione di emendamenti, anche se il governo spera in un via libera rapido.

Il centrodestra punta ad approvare il dl sicurezza nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera senza troppe turbolenze, dopo che il governo ha fatto confluire le norme contenute nel disegno di legge omonimo. Il veicolo del decreto legge ha consentito di uscire dall’impasse in Senato con l’entrata in vigore della maggior parte delle misure (in attesa della conversione in legge) e di introdurre, allo stesso tempo, alcune delle modifiche sollecitate dal Quirinale.

Dl sicurezza, Lega e Forza Italia pronte a presentare emendamenti

Stasera, alla scadenza del termine degli emendamenti fissata per le 20, Fi e Lega hanno annunciato che presenteranno proposte di modifica. Resta tuttavia ferma, secondo quanto si apprende, l’intesa interna al centrodestra di non depositare nulla che possa creare frizioni. Esplicito in questo senso il leghista Igor Iezzi: “Noi presenteremo pochi emendamenti”. Tra questi “una norma che chiarisca che anche il proprietario di seconda casa può valersi delle nuove norme sull’occupazione abusiva, l’estensione della tutela legale alla polizia locale o la velocizzazione delle procedure dei beni confiscati alla mafia. Ma – puntualizza – non c’è nulla di rilevante dal punto di vista politico”.

Quanto a Forza Italia, Enrico Costa propone, tra l’altro, lo stop al carcere per gli incensurati. La bozza di emendamento, firmato anche da Calderone, Pittalis, Gentile prevede infatti che “fatta salva l’ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis., qualora l’esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere non può essere disposta nei confronti di soggetti incensurati”. Proposte che, assicurano fonti parlamentari, dovrebbero comunque cadere sotto la mannaia dell’inammissibilità e che puntano a porre temi di ‘bandiera’. Sul piede di guerra le opposizioni da cui dovrebbero arrivare oltre 1.500 proposte di modifica: circa 250 dal Pd (tra cui qualche novità sulla canapa industriale), 800 dal M5S e 500 da Avs.