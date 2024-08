Dongfeng Motors potrebbe sbarcare in Italia

Secondo quanto anticipa oggi l’agenzia Ansa, sono in fase avanzata le trattative con l’azienda automobilistica cinese Dongfeng Motors con l’unità di attrazione degli investimenti esteri del Mimit per la realizzazione di uno stabilimento produttivo in Italia che funga da hub per tutta l’Europa.

I vertici dell’azienda automobilistica cinese Dongfeng Motors hanno già incontrato il ministro Urso

Il progetto, riferisce ancora l’agenzia, potrebbe coinvolgere anche imprese italiane del settore della componentistica e/o una partecipazione pubblica di minoranza. A inizio luglio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato nel corso della sua missione a Pechino i vertici di Dongfeng Motors proprio per discutere di potenziali investimenti in Italia.

Gli incontri tecnici, che si sono susseguiti in questi giorni, hanno vista impegnata l’unità attrazione investimenti esteri del Mimit e, secondo quanto risulta sempre all’Ansa, entrambe le parti sarebbero molto soddisfatte dei progressi finora raggiunti, anche alla luce del recente sostegno dei governi italiano e cinese.

Oltre alla missione di Urso di inizio luglio va infatti ricordato che la scorsa settimana la presidente del consiglio Giorgia Meloni si è recata in Cina per una missione ufficiale a margine della quale è stato sottoscritto un memorandum of understanding tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero dell’Industria e delle tecnologie di informazione cinese per una cooperazione bilaterale industriale anche sul tema dei veicoli elettrici.

Le trattative con il Governo puntano anche al coinvolgimento di imprese italiane

Le trattative che guardano al progetto di insediamento produttivo di Dongfeng in Italia puntano anche al coinvolgimento di imprese italiane della componentistica e non è esclusa che vi sia anche una partecipazione di minoranza da parte dello Stato.