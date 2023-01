Donzelli attacca il Pd. Bagarre alla Camera su Cospito e 41 bis

Bagarre alla Camera dopo le parole del deputato FdI, Giovanni Donzelli sul caso Cospito e il 41 bis. Il deputato di Fratelli d’Italia ha attaccato l’anarchico che sta facendo lo sciopero della fame e i parlamentari del Pd che si sono recati in carcere a fargli visita.

Il deputato di FdI Donzelli ha accusato quattro parlamentari del Pd di aver incontrato in carcere l’anarchico Cospito

“I mafiosi hanno il terrore non del carcere ma del 41 bis. Lo Stato fino ad ora non ha cambiato idea. Ma c’è una nuova strada che la mafia sta tentando per far cedere lo Stato sul 41 bis. Ed è un nuovo personaggio, un influencer, che sta utilizzando questo strumento: è il terrorista Cospito che sta utilizzando la mafia per far cedere lo Stato sul 41 bis” queste le parole pronunciate da Donzelli intervenendo in aula durante il dibattito sulla pdl che istituisce la Commissione d’inchiesta Antimafia.

“Il 28 dicembre del 2022 Cospito ha avuto un confronto con un boss della ‘ndrangheta che lo ha esortato ad andare avanti” nella sua campagna, ha affermato Donzelli, citando le parole di Cospito avrebbe avuto con altri mafiosi. “E Cospito – ha aggiunto Donzelli – il 12 gennaio ha incontrato anche i parlamentari Serracchiani, Verini e Orlando che andavano a incoraggiarlo nella battaglia: questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi e della mafia?”.

“Donzelli ha fatto una critica assai aspra all’opposizione accusando quattro parlamentari di una certa condotta. Il minimo è che ci sia una replica nei suoi confronti…”, ha spiegato il vicepresidente Giorgio Mulè, invitando a “rileggere il resoconto”. Intanto, i deputati Pd intervengono a raffica, chiedendo a Donzelli di scusarsi con i quattro deputati del Pd che ha accusato di aver incontrato Cospito.

Serracchiani: “Le parole pronunciate da Donzelli sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza di carattere penale”

“Le parole pronunciate in Aula dall’onorevole Donzelli sono gravissime e hanno contenuto e carattere di rilevanza di carattere penale per le quali abbiamo chiesto un intervento del presidente della Camera” ha commentato la capogruppo alla Camera dem, Debora Serracchiani invitando l’esponente di FdI “a vergognarsi”.

“Donzelli – ha aggiunto – è il coordinatore nazionale Fdi e vicepresidente del Copasir, 2 ruoli estremamente importanti. Visto che insiste in questo tipo di affermazioni ci chiediamo se questa è la posizione della presidente Meloni”.

“Il Pd – prosegue Serracchiani – non ha mai messo in dubbio il 41 bis ma ha fatto quello che i parlamentari fanno in virtù del proprio mandato e cioè andare in carcere a incontrare i detenuti. Per quanto riguarda Cospito abbiamo chiesto al ministro Nordio di valutare esclusivamente per ragioni umanitarie le condizioni di salute del detenuto. Nordio ha fatto ciò che avevamo chiesto, confermando il 41 bis ha spostato Cospito nel carcere di Opera affinché potesse avere le cure adeguate”.

“Il gruppo di maggioranza relativa – ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta – ha il compito di far si che si trovino percorsi utili per tutti sui temi condivisi. Ma ciò si è interrotto con l’intervento fuori luogo di Donzelli. Mi aspettavo che il capogruppo Foti intervenisse per biasimarlo e invece lo ha difeso. Noi rispettiamo il vostro lavoro, voi rispettate il nostro. Sulla lotta alla mafia il rispetto deve essere massimo”.

Leggi anche: Cospito resterà al 41 bis. Per Nordio il carcere duro “è indispensabile”. Il Guardasigilli conferma la linea dura del Governo