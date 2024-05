Dopo la strage di Casteldaccia opposizioni compatte: “Meloni riferisca in Aula”

Sarà la magistratura ad accertare le cause dell’ennesima strage suldi lunedì a Casteldaccia , in cui hanno perso la vita cinque operai mentre lavoravano alla rete fognaria. Ma il giorno dopo la tragedia sindacati e opposizioni chiamano in causa la politica. “Chiediamo che la premier Meloni venga subito in quest’Aula a riferire sulle soluzioni che il governo intende adottare per fermare la lunga scia di sangue delle morti sul lavoro”, ha detto la deputata M5S,. Alla richiesta si sono associati anche il Pd e Avs.