Dove si può entrare senza green pass? L’elenco dei luoghi

Dove si può entrare senza green pass: dal 1° maggio entrano in vigore le nuove regole sull’obbligatorietà della certificazione verde. Non c’è ancora l’ufficialità, ma le opinioni dei politici sono chiare.

Dove si può entrare senza green pass

Dal 1° maggio cambiano le regole relative alla certificazione verde. Come ha anticipato nei giorni scorsi il sottosegretario Costa, “dal primo di maggio non verrà più richiesto per nessun tipo di attività, e noi confidiamo e auspichiamo che non ce ne sia più bisogno”. Questo non significa tuttavia che sparirà: “Semplicemente non verrà più richiesto e utilizzato, così come peraltro accaduto con la struttura commissariale” .

L’elenco dei luoghi

Dunque, dal 1° maggio non servirà il green pass per l’accesso al luogo di lavoro. Inoltre, la certificazione verde non servirà neppure per accedere a bar e ristoranti anche al chiuso; – mense e catering continuativo; – accesso degli spettatori a spettacoli al chiuso (cinema, teatri) e a eventi sportivi ; – studenti universitari; – centri benessere; – attività sportive al chiuso e spogliatoi; – convegni e congressi; – corsi di formazione; – centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso; – concorsi pubblici; – sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; – colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari; – feste al chiuso e discoteche; – mezzi di trasporto.

L’unica eccezione dovrebbe riguardare l’accesso alle Rsa. È stato infatti già stabilito che fino a fine anno il Green Pass continuerà ad essere richiesto a chi fa visite a persone in queste strutture, hospice e reparti di degenza degli ospedali .

