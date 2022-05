Addirittura si ipotizzava la possibilità che potesse forzare la mano andando al muro contro muro, ovvero mandando in Aula il testo senza mandato al relatore, e invece Mario Draghi ha deciso alla fine di assecondare le richieste di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Sulla riforma fiscale Palazzo Chigi – stando a quanto riferiscono Salvini e Berlusconi (dopo che il primo ieri ha incontrato Draghi) – fa dietrofront su tutta la linea. Lega e Forza Italia non intendevano avallare la rivoluzione sulle rendite catastali delle abitazioni che, con la nuova legge, sarebbero state adeguate ai valori di mercato dal 2026

Visto che su quelle si calcolano le tasse sugli immobili (come l’Imu o la Tari) per Lega e FI sarebbe stata l’anticamera per l’aumento delle imposte, ovvero una patrimoniale mascherata. Allo stesso modo le destre facevano resistenza contro il sistema duale. L’idea originaria del Governo era dividere il fisco in due grandi capitoli: da un lato le imposte sui redditi da lavoro e pensione e dall’altro tutto il resto, da sottoporre ad aliquote proporzionali.

Nel duale anzi l’aliquota sarebbe stata una sola, prevedendone due solo in via transitoria. Questo significava che, argomentava la Lega, a meno di non portare il prelievo al 10% per tutti, resterebbe inalterata la tassazione solo sulle rendite finanziarie (oggi al 26%), mentre salirebbero quelle sulle locazioni convenzionate (oggi tassate al 10%), sui titoli di stato (oggi tassati al 12,5%) o le cedolari sugli affitti (oggi tassate al 21%).

Ebbene il centrodestra di Governo annuncia in una nota “con grande soddisfazione” di aver “raggiunto un’intesa con Palazzo Chigi per rivedere gli articoli 2 e 6 della delega fiscale”. Nell’accordo, si spiega, viene eliminato ogni riferimento al sistema duale, preservando i regimi cedolari esistenti e garantendo un’armonizzazione del sistema fiscale.

Quanto al catasto viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili, consentendo l’aggiornamento delle rendite secondo la normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale. Il catasto italiano verrà quindi progressivamente aggiornato, ma senza cambiamenti rispetto ai criteri attuali.

Quanto basta per far cantare vittoria a Berlusconi: “Non ci saranno nuove tasse sulla casa e sui risparmi degli italiani: battaglia lunga e dura, ma vinta!”. Gongola anche Salvini che oltre a vedere Draghi ieri ha avuto un lungo incontro con il governatore della Bankitalia, Ignazio Visco. Già in mattinata il leader leghista aveva dichiarato: “La patrimoniale su casa e risparmi pare sventata”.

“Se si è trovata una soluzione, è una buona notizia”, dice la leader di FdI, Giorgia Meloni. Il Pd non fa una piega: “Tutto è bene quel che finisce bene”, commenta Enrico Letta accusando Salvini di fare propaganda e che gli aumenti di tasse non c’erano anche prima. “Ci fanno sorridere queste dichiarazioni di vittoria da parte di Lega e Forza Italia. Già di fatto il testo della delega escludeva qualunque tipo di ripercussione sull’imposizione patrimoniale”, dichiara la M5S Vita Martinciglio a La Notizia.

“L’accordo ottenuto dal centrodestra cambia perfino il testo già votato dal centrosinistra in Commissione. Per Letta è una Caporetto”, dice il leghista Alberto Bagnai. L’articolo sul catasto era finora l’unico approvato (l’8 marzo) in commissione Finanze, con la spaccatura della maggioranza. Per modificarlo, servirà l’unanimità in commissione o un emendamento approvato in Aula.

Nel frattempo l’accordo fra centrodestra e Palazzo Chigi dovrà entrare in un’intesa politica di maggioranza. Solo a quel punto il presidente Luigi Marattin (Iv) convocherà la commissione per concludere l’esame e portare il testo in Aula.