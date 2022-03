Droppare una foto su Instagram: significato e come si fa

Cosa significa droppare una foto su Instagram? E qual è il significato dell’espressione che sta diventando virale sul web e tra i giovani?

Droppare una foto su Instagram: significato dell’espressione diventata virale

L’espressione “droppare una foto su Instagram” è diventata virale nella giornata di martedì 15 marzo e continua a essere sempre più ripetuta anche nella giornata di mercoledì 16.

Il verbo “droppare”, tuttavia, può essere utilizzato in contesti differenti, variando il proprio significato. Il termine viene frequentemente utilizzato nel campo del golf, per indicare una pallina che viene rimessa in gioco; nel mondo dei videogiochi di ruolo e delle serie tv o degli anime, per indicare il furto di oggetti a un “mostro ucciso” o di aver deciso di interrompere la visione del programma; e anche nel settore della musica, soprattutto rap, per indicare l’uscita di un nuovo brano. L’espressione, però, viene pronunciata quasi quotidianamente anche in contesti che esulano dagli ambiti appena accennati, travolgendo anche i social media.

In particolare, su Instagram e tra i più giovani, sta diventando sempre più comune usare l’espressione “droppare una foto”. Qual è il preciso significato dell’espressione e quale azione indica?

Come si fa e cosa comporta eseguire l’azione

Nello specifico, l’espressione – derivata come tante altre dai tipici modi di dire americani nell’ambito del web e dei social – altro non indica che l’azione di “pubblicare” un contenuto su Instagram, sia esso una foto o un video o altro ancora.

Pertanto, chiunque dovesse essere improvvisamente invitato a “droppare” qualcosa, non dovrà far altro che recuperare il contenuto in questione dal proprio device e, successivamente, pubblicarlo su Instagram.

Recentemente, sulla piattaforma social, è comparso un adesivo che invita a “droppare una foto” quando si visualizza una storia. In questo caso, quindi, si invita l’utente che sta visualizzando il contenuto a pubblicare uno scatto. Cliccando sull’adesivo, infatti, si viene reindirizzati alla propria fotocamera in quanto, in realtà, l’invito consiste semplicemente a postare una fotografia su Instagram.