Due modelle si baciano a Napoli per un servizio fotografico: una suora scandalizzata le separa

Ha fatto scalpore il bacio che due modelle si sono scambiate a Napoli durante un servizio fotografico. Serena De Ferrari, attrice particolarmente nota al momento per aver recitato nella serie Netflix Mare fuori, era impegnata in uno shooting fotografico insieme alla collega Kyshan Wilson quando una suora anziana ha improvvisamente interrotto il loro lavoro. La suora, infatti, ha improvvisamente fatto irruzione sul set per separare le due giovani donne che, seguendo le indicazioni fornite dai responsabili della campagna, si stavano scambiando un bacio.

Scandalizzata dal gesto delle due modelle, la suora si è affrettata ad allontanare le ragazze, urlando: “Che fate? Che fate? È il Diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria”.

Per la donna di Chiesa, la scena alla quale ha accidentalmente assistito si è palesata dinanzi ai suoi occhi come una rappresentazione demoniaca, infernale. Pertanto, non ha potuto esimersi dal porre fine alla messinscena peccaminosa.

Una suora scandalizzata le separa: il video

La vicenda è stata registrata e fa parte delle riprese di backstage che sono state realizzata da una delle make-up artist presenti sul set dello shooting fotografico allestito ai Quartieri Spagnoli.

Proprio la make-up artist Roberta Mastalìa, a Fanpage, ha spiegato cosa sia accaduto durante i pochi secondi in cui si è verificato il fuoriprogramma legato al servizio fotografico.

L’autrice delle riprese, infatti, ha raccontato: “Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a messa la mattina. Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il coronavirus… Poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle – e ha aggiunto –. A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento. L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata”.