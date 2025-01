Due per mille, quali sono i partiti che hanno ricevuto più soldi dagli italiani

Quali sono i partiti che hanno incassato di più nel 2024 grazie al due per mille nella dichiarazione dei redditi? La classifica.

Il Pd è il partito che ha ricevuto più fondi attraverso il due per mille dell’Irpef nella dichiarazione dei redditi 2024. È il partito di Elly Schlein a guidare questa classifica tra i partiti che hanno guadagnato più risorse attraverso le scelte degli italiani.

Secondo quanto emerge dai dati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze, ai dem sono andati oltre 10 milioni di euro (10.286.158), ovvero il 30,62% del totale delle scelte. Segue Fratelli d’Italia con 5.658.481 di euro, e a chiudere il podio il Movimento Cinque Stelle con 2.739.399.

Settima la Lega con 1.156.933 euro mentre bisogna scendere al decimo posto per trovare Forza Italia che ha ottenuto poco più di 800mila euro. Tra i partiti che hanno incassato oltre il milione di euro troviamo Europa Verde-Verdi, Sinistra Italiana, Azione, Italia Viva e Più Europa.

Due per mille, quanti contribuenti lo hanno destinato ai partiti

I contribuenti che con la dichiarazione dei redditi del 2024 (relativa all’anno di imposta 2023) hanno deciso destinare il due per mille al finanziamento di un partito politico sono stati poco più di 2 milioni (2.053.648) pari al 4,89% del totale, per un ammontare complessivo che sfiora i 29,8 milioni di euro (29.790.532). Nel 2023 erano stati 1.744.913 contribuenti (il 4,15%) per un ammontare complessivo di poco più di 24 milioni (24.058.168).