È emergenza maltempo in Emilia-Romagna e Marche

Allerta fiumi per l’ondata di maltempo che sta interessando da alcune ore, in particolare, Emilia-Romagna e Marche. Il Savio è esondato in centro a Cesena. Il Comune ha invitato i cittadini ad allontanarsi da piani terra e scantinati. Pesaro allagata per esondazioni sparse del torrente Genica che attraversa la città.

In Emilia-Romagna 10 fiumi hanno superato i livelli di allerta. Chiusi tutti i ponti a Riccione e dalle 20 quelli sul Secchia a Modena. A Bologna esonda ancora il torrente otterraneo Ravone. Allerta fiumi anche nel Ravennate. Nelle Marche esonda il Misa.

“Chiedo la massima attenzione da parte dei cittadini, che devono circolare il meno possibile e rimanere a casa. Se c’è la possibilità meglio rimanere ai piani alti e non avvicinarsi assolutamente ai corsi d’acqua. In caso di evacuazione devono assecondare la richiesta. Abbiamo livelli molto alti dei fiumi, ma non sappiamo dove possono tracimare. Gli allegamenti di adesso sono più a monte che a valle” l’appello del vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Irene Priolo.

In Emilia Romagna in tutto sono 901 le persone evacuate, quasi tutti a scopo precauzionale, sia per le piene dei fiumi, sia per le frane, come è successo a Novafeltria. La maggior parte degli evacuati sono in provincia di Ravenna, già duramente colpita dall’ondata di maltempo dei primi di maggio. Preoccupa anche lo stato del mare: a scopo precauzionale i Comuni di Ravenna e Cervia ed è stata sospesa la circolazione dei treni. L’allerta rossa prosegue anche per domani è la situazione è in costante monitoraggio.

