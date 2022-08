È già divorzio tra Carlo Calenda e il Pd

Perde pezzi il fronte progressista creato dal leader del Pd, Enrico Letta, mettendo insieme il Partito democratico, Azione, +Eurora, e poi anche Verdi, Sinistra italiana e Impegno civico di Di Maio e Tabacci, in vista delle prossime elezioni politiche. Carlo Calenda ha infatti annunciato che non intende andare avanti con l’accordo: “Ho comunicato ai vertici del Pd – ha detto ieri sera il segretario di Azione a Mezz’ora in più – che non intendo andare avanti con quest’alleanza. Ci ho creduto, forse sono stato ingenuo”.

Carlo Calenda rompe l’alleanza con Letta: “È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica”

“È una delle decisioni più sofferte da quando ho deciso di fare politica”, ha aggiunto Calenda. “Alla vigilia di queste elezioni avevo intrapreso un negoziato col Pd per costruire un’alternativa di Governo. Non ho mai avuto intenzione di distruggerlo”.

“Ho fatto un negoziato con Enrico Letta. Mano a mano che questa negoziazione andava avanti – ha detto ancora il leader di Azioni -, si aggiungevano pezzi che stonavano. Mi sono trovato al fianco di persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi e persone come gli ex M5s che hanno demolito il lavoro fatto e hanno inquinato il dibattito politico. Mi sono un po’ perso”.

“Letta lo sapeva ieri cosa sarebbe accaduto. Lo avevo avvertito”

“Letta lo sapeva ieri cosa sarebbe accaduto. Lo avevo avvertito. Ho chiesto a Letta – ha detto ancora Calenda – perché a questo punto abbia rotto coi Cinque Stelle, visto che poi ha preso Sinistra Italiana che ha votato la sfiducia a Draghi”.

“Sono andato da Letta e gli ho proposto di fare un’alleanza netta, che tutta questa cosa gli italiani non la capiranno e che rinunciavo ai collegi, avrei accettato anche solo il 10%. Lo facciamo insieme solo una volta”, ha chiosato il leader di Azioni.

Letta: “Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia”

“Ho ascoltato @CarloCalenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia #Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia” il primo commento di Letta, via Twitter.

“Non ho capito e non credo siano facilmente comprensibili”, ha detto Letta a La Stampa parlando delle ragioni di Carlo Calend, “ma mi sento di poter dire che Calenda può stare, secondo quello che lo stesso ha detto, solo in un partito che guida lui, in una coalizione di cui è il solo leader, in cui non ci sia nessun altro. Le cose che ho detto in questi giorni e nell’intervista Lucia Annunziata su Raitre denotano che è sufficiente a se stesso, incapace di parlare con chiunque altro”.