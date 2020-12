É la fine di un’epoca. Il Cavaliere trasloca da Palazzo Grazioli e si stabilisce nella villa sull’Appia

É la fine di un’epoca. E di una bella rendita per gli eredi del barone Vincenzo Grazioli, che da 24 anni ospitavano in affitto nel loro palazzo di via del Plebiscito la residenza romana di Silvio Berlusconi. Entro fine anno il Cavaliere lascerà l’immobile, divenuto per un lungo periodo epicentro della vita politica nazionale, ma anche delle cronache giudiziarie legate alle cosiddette “cene eleganti” del leader di Forza Italia quando si fermava nella Capitale. Berlusconi si trasferirà (ma non subito) nella sontuosa villa di sua proprietà sull’Appia, acquistata nel 2001 per oltre tre milioni di euro, dove però ha vissuto fino alla fine dei suoi giorni il regista Franco Zeffirelli. Resta invece nella prestigiosa piazza San Lorenzo in Lucina la sede del partito, nonostante i conti in rosso di Forza Italia.