E’ morta Jole Santelli. La governatrice della Calabria aveva 51 anni ed era da anni malata di cancro

E’ morta la notte scorsa, a Cosenza, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Avrebbe compiuto 52 anni il prossimo 28 dicembre. A confermarlo alle agenzie di stato sono stati il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, e il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. Secondo quanto si è appreso, l’esponente azzurra, già parlamentare e per due volte sottosegretario, ha avuto un malore in casa e a trovarla senza vita, questa mattina, è stata la sorella. La presidente era da anni malata di cancro. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio scorso.

Jole Santelli era stata eletta per la prima volta alla Camera nel 2001, con Forza Italia. Nella sua carriera politica è stata sottosegretaria al ministero della Giustizia, dal 2001 al 2006, per i governi Berlusconi II e III e sottosegretaria al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da maggio a dicembre 2013 per il governo guidato da Enrico Letta. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, era iscritta a Forza Italia dal 1994.