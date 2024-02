È morta Maria Fida, la figlia di Aldo Moro

Maria Fida Moro, figlia dell’ex presidente del Consiglio e storico leader della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, si è spenta a Roma dopo una lunga malattia. La donna è morta all’età di 77 anni in una clinica romana: da tempo risiedeva a Fiano Romano. Secondo quanto comunicato dalla famiglia, i funerali si svolgeranno in forma privata.

L’annuncio è stato dato anche nell’Aula del Senato dal presidente dell’assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa: “È morta l’ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un’altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio”, ha detto in Aula.

La carriera politica di Maria Fida Moro

La figlia dello storico leader della Dc è anche stata senatrice nel corso della decima legislatura, dal 1987 al 1992: fu eletta tra le fila della Dc ed è poi passata al gruppo di Rifondazione comunista come indipendente per poi finire nel Misto. Si è poi candidata nel 2016 al Comune di Roma come capolista della lista Più Roma – Democratici e Popolari, a sostegno di Roberto Giachetti. Maria Fida Moro ha anche raccontato la storia della sua famiglia nel libro La casa dei cento Natali. Suo figlio, Luca Moro, è il nipote a cui faceva riferimento Aldo Moro nelle sue lettere durante la prigionia.