È morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri

Il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, è stato trovato morto questa mattina. Il generale era nato a Torino nel 1953 ed è stato, fino al 2018, Capo di Stato Maggiore della Difesa. Al momento si pensa che l’ipotesi più probabile sia quella del suicidio. Poco tempo fa Graziano aveva perso la moglie.

Era presidente di Fincantieri dal 2022. Era stato, oltre che Capo di Stato Maggiore della Difesa, anche presidente del Comitato militare dell’Unione europea tra il 2018 e il 2022. Aveva frequentato l’accademia militare di Modena e ha ricoperto il suo primo incarico nel 1976. Poi una lunga carriera nell’esercito, fino all’incarico in Fincantieri.

La morte del generale Graziano viene commentata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che parla di una scomparsa che lo “lascia senza parole: era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all’Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”.

La notizia della morte di Claudio Graziano impatta immediatamente sul titolo di Fincantieri in Borsa, che va in rosso, sotto i 5 euro e in calo di oltre il 3%. In una nota, Fincantieri esprime “immenso dolore per l’improvvisa scomparsa del Generale Claudio Graziano, Presidente del Gruppo, che lascia un grande e incolmabile vuoto”. Il gruppo ricorda “con commozione le straordinarie doti umane e professionali che lo hanno da sempre contraddistinto nella sua lunga carriera”.