È morto Nino Benvenuti: addio alla leggenda del pugilato italiano

È morto all’età di 87 anni Nino Benvenuti, leggenda dello sport italiano e del pugilato. Benvenuti è stato campione del mondo dei pesi medi di pugilato, oltre che medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960.

Nato a Isola d’Istria il 26 aprile del 1938, Benvenuti era malato da tempo. È stato campione olimpico dei pesi welter, campione mondiale dei pesi superwelter, campione europeo dei pesi medi, campione mondiale dei pesi medi. E ha anche ricevuto il premio Fighter of the year: è l’unico italiano ad averlo ottenuto.

È stato inoltre l’unico pugile italiano ad aver detenuto il titolo mondiale di due diverse categorie di peso, ovvero medi e superwelter. Nel 1992 è stato inserito nella International boxing hall of fame: è stato il primo italiano a ricevere questo riconoscimento.

Pochi nomi risuonano nel pantheon dello sport italiano con la stessa risonanza e affetto di Nino Benvenuti. Non solo un pugile, ma un’icona, un uomo che ha incarnato l’eleganza sul ring, la potenza nei colpi e un carisma innato che lo ha reso amato da milioni. La sua carriera, costellata di trionfi epici e sfide memorabili, lo ha proiettato nell’Olimpo della boxe mondiale, cementando la sua leggenda ben oltre i confini del quadrato.

Dopo il ritiro dal pugilato nel 1971, Benvenuti non è scomparso dai riflettori. Ha intrapreso una carriera televisiva e cinematografica, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma. La sua presenza in programmi di successo e in film ha consolidato la sua immagine di personaggio pubblico a tutto tondo, amato e rispettato.