Morto il rettore dell’Università Cattolica di Milano Franco Anelli

È morto Franco Anelli. L’avvocato, giurista e rettore dell’Università Cattolica di Milano, si sarebbe suicidato, ieri sera a Milano. Aveva 60 anni. Ne dà notizia in una nota l’ateneo spiegando che le circostanze della morte “sono in corso di accertamento”.

Il rettore dell’Università Cattolica di Milano, Franco Anelli, si è lanciato da un balcone della sua abitazione nel centro di Milano

Anelli, secondo quanto è stato riferito finora dai Carabinieri che indagano sull’accaduto, si sarebbe suicidato lanciandosi da un balcone al sesto piano del palazzo, al centro di Milano, dove il rettore abitava. Il cadavere del noto docente universitario è stato ritrovato nella tarda serata di ieri sul pavimento del cortile interno del palazzo. Il medico legale intervenuto sul posto insieme agli investigatori dell’Arma e ai soccorritori del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Un primo esame del corpo ha escluso la presenza di ferite o lesioni provocate dall’intervento violento di altre persone.

“Nella tarda serata di ieri, nella sua abitazione milanese, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica professor Franco Anelli è tragicamente scomparso in circostanze in corso di accertamento” fa sapere in una nota l’Università Cattolica di Milano. “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, conclude il comunicato.

La Procura ha aperto un fasciolo

La Procura di Milano aprirà un fascicolo sulla morte del rettore, un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti del caso, tra cui l’autopsia. Il gesto, tuttavia, viene ritenuto un suicidio, senza il coinvolgimento di altre persone. Dal primo sopralluogo dei carabinieri nel doppio appartamento in cui Anelli abitava con la compagna di lunga data non sarebbero stati trovati messaggi d’addio. Secondo quattro ricostruito intorno alle 10 alle 22:30 il professore sarebbe uscito di casa e avrebbe raggiunto il sesto ultimo piano del palazzo di via Luigi Illica dal quale si sarebbe buttato precipitando nel cortile interno.

Era rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013

Già prorettore dall’anno accademico 2004/05 e prorettore vicario dal 2010 al 2012, Franco Anelli era rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013: era al terzo mandato, coincidente con il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24, dopo la conferma all’unanimità del Consiglio di amministrazione riunitosi il 15 luglio 2020.

Laureatosi in Giurisprudenza nella Sede di Milano, dopo il dottorato di ricerca in Diritto commerciale, è divenuto professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio nel 1993, e quindi professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma nel 1996. Ritornato in Università Cattolica nel 1997, era ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza. Inoltre Anelli era vice-presidente della Fondazione E4Impact, e tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Policlinico Universitario “A. Gemelli” IRCCS e di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A.”.