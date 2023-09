È partita la nuova tv. Identica a quella in onda da sempre

Il coraggio chi non ce l’ha non se lo può dare. E i maggiori gruppi televisivi nazionali – che di coraggio nell’uscire dal seminato dell’informazione di sistema ne hanno avuto sempre pochissimo – non fanno eccezione. Così da ieri è partita la nuova stagione dei programmi d’intrattenimento e dei talk show, apparentemente con molte novità ma in realtà senza assolutamente niente di nuovo. Così come domani cambieranno i direttori di Libero e il Giornale semplicemente scambiandosi gli stessi nomi di sempre, così sarà per i palinsesti Rai, Mediaset e La7.

Certo, qualche faccia ha cambiato rete, soprattutto per impulso di Pier Silvio Berlusconi che sta cercando di costruirsi l’immagine di editore pluralista, ma sia per i giornali che per le tv l’offerta informativa se non è zuppa è pan bagnato. Così Feltri e Sallusti passano da Libero al Giornale, entrambe testate dello stesso editore Angelucci, e al Giornale torna Sechi e arriva Capezzone (dalla Verità di Belpietro), cioè due fedayn delle destre. Per il lettore e il racconto a senso unico di questi quotidiani cambierà radicalmente qualcosa? Certo che no.

Lo stesso sarà per la tv, che per i prossimi mesi non proporrà neppure una faccia nuova. Al di là del cambio di canale di personaggi come Berlinguer (dai Rai3 a Rete4, stasera in onda con gli ospiti di sempre) o Myrta Merlino (dal mattino di La7 al pomeriggio di Canale5), quello che ci siamo sorbiti l’anno scorso ce lo continueremo a sorbire ancora. E per di più con la beffa della Rai, che al posto di Cartabianca poteva osare con qualcosa di nuovo, e invece ha ripiegato sul simbolo più eclatante di quel rapporto in Italia inevitabile tra partiti e informazione: Nunzia De Girolamo, ex ministra del Popolo della libertà e moglie del deputato Pd Boccia.

Come meravigliarsi allora del pubblico che fugge dai primi canali del telecomando, cercando di informarsi come può sulla rete o sulle pochissime testate indipendenti? Un pubblico a cui gli editori hanno peraltro rinunciato, preferendo qualche punto di share in meno piuttosto che qualche schiaffo sicuro in più, a ogni trasmissione, al governo piuttosto che a qualche intoccabile del sistema. È il bello della tv piatta, bellezza! Appaltata a conduttori che generalmente non sporcano, o al massimo fanno finta di farlo, e a ospiti che offrono anche visioni diverse delle cose, ma senza esagerare, e comunque sanza battersi per le proprie idee, perché si vede lontano un miglio che il loro unico interesse è di farsi invitare la settimana dopo, e non di aprire gli occhi a chi guarda da casa.

Dunque mettiamoci comodi con i soliti format, da Vespa (dalla notte dei tempi) a Porro, da Del Debbio che addirittura raddoppia le serate a tutti gli altri. Sta fermo un giro solo Giletti, ma state certi che torna pure lui. E i volti nuovi? E i prodotti che sperimentano? Con pochissime eccezioni – tipo Mario Giordano e Manuela Moreno – non se ne vedono. Chi non nasce vecchio, o nelle segreterie dei partiti, nella televisione italiana non c’entra.