Nel 2024, Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon, ha accompagnato milioni di italiani nelle loro ricerche quotidiane, rispondendo a un’infinità di domande. Ma quali sono state le richieste più frequenti e quelle più curiose dell’anno?

Curiosità su celebrità e personaggi famosi, ecco le domande ad Alexa

Gli italiani hanno dimostrato grande interesse per le vite delle celebrità, con domande come:

“Con chi è sposata Annalisa?”

“Quanti anni ha Loredana Bertè?”

“Qual è il patrimonio di Elon Musk?”

Questi quesiti riflettono la continua curiosità per il mondo dello spettacolo e dei personaggi influenti.

Le domande ad Alexa su informazioni generali e tendenze

Tante le domande di carattere generale, tra cui spiccano:

“Quanti abitanti ha l’Italia?”

“Chi è il presidente italiano?”

Queste richieste confermano come l’assistente vocale venga utilizzato per ottenere risposte rapide e affidabili.

Intrattenimento e battute inaspettate

Oltre a fornire informazioni, Alexa ha intrattenuto milioni di utenti italiani con risposte divertenti. Tra le richieste più popolari del 2024 troviamo:

“Sono tuo padre”

“Il coccodrillo come fa?”

“Autodistruggiti”

Alexa ha saputo stupire con battute simpatiche e momenti di puro intrattenimento.

Musica e sport in primo piano

Sul fronte musicale, il rapper napoletano Geolier ha conquistato il cuore degli italiani con il suo album Dio Lo Sa, rendendolo l’artista più ascoltato su Amazon Music tramite Alexa. Il brano più riprodotto, invece, è stato Tuta Gold di Mahmood, sulla scia del successo di Sanremo.

Anche lo sport ha avuto un ruolo da protagonista. Domande come “A che ora inizia la partita della Juventus?” e “Come è finita Inter-Milan?” dimostrano l’interesse per il calcio, ma non solo. Il 2024 è stato anche l’anno di Jannik Sinner, il nuovo campione Slam, con richieste frequenti su di lui, come “Quando gioca Jannik Sinner?”.

Alexa in cucina: le ricette del 2024

In cucina, Alexa si è trasformata in un sous chef digitale, aiutando gli italiani a preparare ricette di tendenza e ispirando nuovi piatti e dolci nelle case italiane. Tra le più richieste del 2024:

Mini dorayaki con Nutella

Polpette di patate

Graffe

Torta fredda alla crema