Tra i leader dei partiti è l’ex premier Silvio Berlusconi, con oltre 50 milioni di euro dichiara l’anno, il politico più ricco. All’ultimo posto, invece, c’è il segretario della Lega, Matteo Salvini con 92.568 mila euro. È quanto emerge dalle dichiarazioni dei Redditi del 2021 (relative al periodo d’imposta 2020), pubblicate online sui siti di Camera e Senato e del Parlamento italiano.

Redditi dei politici: Letta supera i 621 mila euro, Renzi i 488mila euro

Berlusconi nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile pari a 50 milioni e 661.390 mila euro. Al secondo posto dei leader più ricchi si posiziona il segretario del Pd, Enrico Letta, con 621.818 mila euro; al terzo posto Matteo Renzi, leader di Italia viva, che ha dichiarato redditi per 488.695 mila euro (più una quota di 10.000 euro di Mare Consulting srl); al quarto c’è la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che ha dichiarato al Fisco 127.057 mila euro. Infine, al penultimo gradino, cioè prima di Salvini, si posiziona l’ex premier e leader del M5S, Giuseppe Conte, con 100.927 mila euro.

Il presidente del Consiglio in carica, Mario Draghi, nel 2021 ha dichiarato 525.514 mila euro di imponibile. Per quanto riguarda il premier, nella sua ultima dichiarazione dei redditi figurano anche 16 diverse proprietà tra appartamenti, ville e garage sparse (tra Roma, Anzio, Stra, in provincia di Venezia, e a Città della Pieve, di cui alcune in comproprietà superficiaria e in proprietà in comunione di beni), e una casa a Londra. Tra gli esponenti dell’Esecutivo, il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, è il più ricco con un reddito imponibile pari a 543.952 euro.

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel 2021 ha dichiarato, invece, redditi per 255.970 euro. Più bassi quelli del presidente della Camera, Roberto Fico, il cui reddito imponibile dichiarato risulta essere di 98.471 euro.