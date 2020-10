A Roma fanno santi Libano e il Dandy

A furia di raccontare a teleschermi unificati che i 5 Stelle sono incapaci e impreparati, molte persone si sono convinte che questo sia vero, e adesso anche se li vedessero camminassero sulle acque salverebbero Barabba e pure Lucifero piuttosto che Di Maio e C. Colpa anche del Movimento, che con tanti eletti e attivisti non è stato schierato in massa contro un tale muro di bugie, cementato dalle tv al servizio dei poteri e del sistema.

Gli ultimi editoriali di Gaetano Pedullà

Consulta l'archivio completo

Nel film Febbre da cavallo ci ha fatto molto ridere, ma stavolta Enrico Montesano ha sbagliato malattia, e a quanto pare dopodomani sarà in piazza a Roma, alla manifestazione di pochi buontemponi che per non insultarli diversamente definiremo negazionisti. Con ottime compagnie, tipo la deputata No Vax Sara Cunial, quella che ha strappato nell’Aula della…

Oggi a Catania non ci sarà giustizia. E non solo perché centinaia di imputati, indagati, giudici e avvocati non potranno entrare come ogni giorno in tribunale. In tutto l’enorme edificio ci sarà posto solo per il senatore Salvini, che ha montato una tale pressione sulla città e sui suoi giudici da far scattare la chiusura…

Continua →