Campo largo tra Renzi e Calenda

Una tipica giornata di abboccamenti tra il centrosinistra e il fu cosiddetto Terzo polo. Un riassunto già pronto delle prossime puntate: Renzi sconfessa sé stesso, Calenda attacca Renzi, entrambi insegnano al Partito democratico come dovrebbe fare il Partito democratico e fingono che il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra non siano mai esistite.

La canicola estiva e il Parlamento che allaccia le valigie per le ferie lasciano spazio alla tragicomica marcia di avvicinamento di Italia viva e Azione verso il cosiddetto campo largo quasi sbrindellato. La mattinata si apre con un’intervista a Matteo Renzi nientepopodimeno che al Corriere della sera. Dall’alto della sua discutibile rilevanza politica certificata dai risultati delle ultime elezioni europee il leader di Italia viva consegna le tavole dei suoi comandamenti all’opposizione.

“Si può vincere solo con un contratto alla tedesca in cui si scriva prima, argomento per argomento, cosa vogliamo fare e cosa no”, dice Renzi, ansioso di dettare le regole in una coalizione che ancora non gli ha aperto la porta. Il senatore fiorentino sente il profumo di una possibile crisi del governo e cambia idea su tutto. L’acerrimo nemico Giuseppe Conte, presidente del M5S, ora diventa un boccino goloso.

“Noi siamo pronti al confronto sul futuro anche con Conte”, dice Renzi, usando il plurale maiestatis su una decisione che al momento in Italia viva è solo una fregola del capo non essendo stata confermata da alcun organo democratico.