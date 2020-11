Dare spazio alla destra è inutile Niente di nuovo tra i cari alleati della destra italiana: nel 2018 fu Salvini a tradire Meloni e Berlusconi, lasciandoli all’opposizione mentre lui si pappava al Viminale, e ora è Berlusconi che vuole mollare Salvini e Meloni per fare da sostegno al Governo Conte. Begli amici, non c’è che dire. Anche se i numeri della maggioranza al Senato sono traballanti, dell’aiuto del Cav. Però non c’è bisogno, perché il Gruppo misto è zeppo di scappati da casa il cui solo obiettivo è tirare a campare, e per questo non possono mandare all’aria l’Esecutivo. È dunque imperdonabile la posizione di parte del Pd, dove si spinge per un accordo con Arcore, evidentemente per mettere il sedere su qualche poltrona. D’altra parte, seppure per fiction, i tre partiti del Centrodestra hanno firmato di recente un nuovo patto definito anti-inciucio, e malgrado certi impegni abbiano il valore della carta igienica, restano legati dal loro accordo elettorale, con le responsabilità e le vergogne di ciascuno. E qui prendiamo la Meloni ad esempio. La signora che cresce nei sondaggi promettendo soldi a tutti con un click ancora ieri si è schierata con il leader ungherese Orbán, a cui si deve il blocco del bilancio europeo e l’arrivo in Italia dei miliardi del Recovery Fund. Orbán, tra l’altro, si rifiuta di garantire per legge quisquilie come la libertà d’espressione. Salvini dal canto suo continua a soffiare sulle piazze, aumentando l’ansia di chi sta patendo gli effetti economici della pandemia. Un disco che suona h24 sulle televisioni di Berlusconi. Ma davvero si può dialogare con certi signori?

Su Giarrusso vagonate di ipocrisia Nell’Italia degli eterni conflitti d’interessi, da ieri per i Social il più puzzone di tutti è l’eurodeputato M5S Dino Giarrusso. Che ha fatto stavolta l’ex iena? Ha accettato dei piccoli aiuti economici per la campagna elettorale, dichiarando subito somme e donatori. Io che seguo la politica dai tempi della Prima Repubblica ricordo quanti miliardi di… Continua →

Il Movimento e le balle dei giornali Non ci hanno mai capito niente prima, figuriamoci se potevano arrivarci adesso. Fior di giornali che parlano dei 5 Stelle solo per diffamarli, dire balle e dividerli, ieri hanno raccontato gli Stati Generali come fanno sempre: scrivendo fesserie. Per Repubblica “I 5S diventano un partito”, proposta che deve aver fatto il trentunesimo intervenuto, perché io… Continua →

Castellucci paghi con i padroni Troppo facile. E anche ipocrita. Dopo essere stati serviti e rimpinzati di miliardi per anni, ieri i Benetton hanno finto di accorgersi che nel sistema delle autostrade succedevano porcherie, e perciò si sono bloccati i pagamenti ancora dovuti al loro ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. Anzi, gli hanno pure chiesto di restituire qualcosa, non sia… Continua →

Destra sempre più egoista Ci voleva un numero di morti da giorni impressionante per far venire in mente almeno a un pezzo del Centrodestra che è ora di cambiare musica, smetterla col gioco facile di soffiare sul malcontento della piazza e accordare invece una tregua al Governo per dare in fretta agli italiani gli aiuti che servono. In tal… Continua →

Autostrade, la revoca delle concessioni ora è dovuta Alzi la mano chi si è sorpreso per l’arresto dell’ex amministratore delegato di Atlantia, la holding controllata dai Benetton che a sua volta controlla Autostrade per l’Italia. La nuova inchiesta riguarda le barriere fonoassorbenti (leggi l’articolo), ma è collegata alla vicenda del crollo del Ponte Morandi di Genova. Insomma, siamo là. Chi segue questo giornale… Continua →

Bonafede l’arcinemico dei boss Da quando Giletti ha provato a farmi passare per amico di Buzzi, esibendo come prova la pistola ad acqua di una telefonata in cui cercavo di verificare una notizia alla fonte, spesso mi viene in mente quanto abbia pagato ben più caro il ministro Bonafede. Infatti, se con me il conduttore di Non è l’Arena… Continua →

Canzoni stonate sul Covid Mentre Angela dalla spiaggia di Mondello ci canta che non ce n’è Coviddi (nella foto), con lo stesso sprezzo del ridicolo di un altro urlatore che però si esibisce al Papeete, altre cinque regioni – Abruzzo, Liguria, Umbria, Basilicata e Toscana – diventano zona arancione, e oggi la stessa sorte può toccare alla Campania. A… Continua →

Matteo cheerleader di Trump L’uomo forte della destra italiana definito una cheerleader sulla stampa Usa. E queste sì che sono soddisfazioni! A farci la sorpresa non è uno dei pochi giornali nazionali che non gli fanno da tappetino, come La Notizia, ma l’autorevole quotidiano britannico The Independent, che ieri (leggi l’articolo) accusava Matteo Salvini di diffondere teorie cospirazioniste prive… Continua →

Opposizione senza buonsenso Da stamattina l’Italia ha un tricolore diverso da quello che ci unisce sotto un’unica bandiera. Al contrario giallo, arancione e rosso ci dividono a seconda di dove è maggiore o minore il rischio pandemia. Una soluzione inevitabile per provare a scongiurare un nuovo lockdown generale, che non ci possiamo permettere e che al momento non… Continua →