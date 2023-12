Forza Italia ha finito i bonus

Per la serie “comunque vada sarà un successo”, ieri il Consiglio dei ministri ha approvato una scappatoia sul Superbonus 110%, come chiedeva più di tutti Forza Italia. La misura che il ministro dell’Economia ha definito radioattiva sui conti pubblici, evidentemente per il partito di Tajani non è affatto da buttare. Così si è varato uno specifico decreto, che però proroga l’incentivo per un periodo limitato e in casi particolari, al punto da far immaginare già da adesso chissà quanti contenziosi.

Un pasticcio che ai berlusconiani va comunque bene, almeno per continuare a raccontare la favola di Palazzo Chigi che li sta a sentire. Una favola, appunto. In realtà, infatti, il misero osso gettato da Giorgia e Giorgetti certifica la fine di una vera influenza da parte degli azzurri, graziati sugli extraprofitti delle banche e poi nulla più. D’altra parte, senza il Cavaliere Forza Italia è destinata a un’inesorabile scomparsa, e seppure i canali del biscione non risparmino sugli spot per preparare l’immagine di Pier Silvio, da giocare come ultima carta per occupare la scena politica, la stagione del potere domiciliato ad Arcore è finita, e al più tardi dopo le elezioni europee ci sarà la corsa di Meloni e Salvini a spartirsi quel che resta.

Certo, Fratelli d’Italia e Lega sono arrivati dove sono anche grazie al martello delle tv di Cologno monzese, ma ora che hanno in mano la Rai sono loro a tenere in ostaggio Mediaset, dove non basterà cambiare qualche conduttore per regolare i conti nelle destre.