Fratelli d’Italiainciampapure sul latino

Succede che per celebrare il gran ritorno della lingua latina alle scuole medie, i “vertici” della comunicazione di Fratelli d’Italia decidano di lanciare sui social un meme che affianca l’immagine del più famoso dei dizionari latini dei licei italiani, “IL”, by Castiglioni e Mariotti, e quella della schwa. Il claim – dopo lunga e meditata riflessione – partorito dai creativi di FdI è: “Bentornata, cultura (sic, con tanto di virgola, ndr). La scuola come la vogliamo noi (con l’immagine del dizionario, ndr); come la vorrebbero loro (lo schwa, ndr)”. Neanche il tempo di pubblicare il meme su X e di complimentarsi l’un l’altro per la profonda pensata satirico-politico-culturale, che i vertici della comunicazione del partito del/della/dello premier, Giorgia Meloni, devono correre ai ripari. La Loescher, serissima casa editrice del dizionario, infatti, con fermezza posta sulla sua pagina Facebook: “Loescher Editore ha sempre evitato le strumentalizzazioni politiche dei suoi prodotti editoriali, concepiti esclusivamente per la scuola e l’educazione. Non possiamo pertanto accettare che un nostro prodotto sia associato ad un partito, di qualunque indirizzo esso sia. Pertanto, abbiamo chiesto la rimozione di ogni riferimento alla nostra opera “IL vocabolario della lingua latina”. Così i social media manager di FdI sono stati costretti a cancellare l’immagine e a sopportare la presa in giro di mezzo web. Aspettiamo con ansia il prossimo meme sul ritorno della Bibbia alle medie e il post di risposta di Dio sulla sua pagina Facebook…