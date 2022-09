Giorgia lasci libera Peppa Pig. L'editoriale di Gaetano Pedullà

Ora che non si possono più pubblicare i sondaggi, politici e giornalisti si consolano col fanta-governo, versione in grisaglia del fanta-calcio a cui molti dei nostri statisti e dei loro trombettieri dedicano gran parte del tempo. Così nascono dream team che superano l’impensabile, con Consigli dei ministri formati da Meloni, Draghi e Conte, tutti insieme, con la solita spruzzata di Piddini, che nei Palazzi del potere non mancano mai.

Siamo ovviamente nel campo del più beato fancazzismo, ma ridendo e scherzando talvolta viene fuori la verità. Non c’è dubbio, infatti, che le destre marciano insieme per farsi gli affari loro divise, e se non avranno una maggioranza più che solida potremmo rivedere il film del 2018, quando la Lega salutò gli alleati e si infilò nell’Esecutivo gialloverde. Niente affatto da scartare anche l’ipotesi di un sostanziale immobilismo, aggravato dai venti di recessione spinti dall’inflazione e dal caro-energia.

Da qui discendono le quotazioni alle stelle di un Draghi II, sostenuto dal Partito democratico, Calenda e Renzi (se ce la faranno ad entrare in Parlamento), Di Maio (idem), Forza Italia e Lega. I più fantasiosi, però, azzardano altre formazioni, con la Meloni premier e a sostenerla “le migliori energie del Paese”, cioè una riedizione di quel governo dei peggiori che a scanso del ridicolo qualcuno continua a chiamare dei Migliori.

Certo, il 26 settembre gli scenari potranno essere i più disparati, grazie a una legge elettorale di cui gli stessi dem che la idearono oggi rinnegano la paternità, ma solo immaginare che Fratelli d’Italia e il Movimento Cinque Stelle possano guidare il Paese insieme (Crosetto dixit) è da squinternati.

Giochi di società per raccontarci che Giorgia si può votare a occhi chiusi perché non si chiuderà a testuggine con i suoi camerati, e anzi sarà aperta a condividere responsabilità e potere. Aperta come il suo deputato che ieri ha diffidato la Rai dal trasmettere un cartone animato di Peppa Pig dove compaiono due madri. Nel prossimo Medioevo non si usa.