Il ministero delle fesserie

Gli affitti per gli studenti fuori sede - ha detto in sostanza il ministro Valditara - sono troppo cari nelle città governate dalla sinistra.

L’hanno fatto ministro della Scuola e del Merito, e in effetti si sta dimostrando il più bravo della classe nel fare incavolare tutti ogni volta che apre bocca. Un primato niente male, visto che Giuseppe Valditara ha per compagni a Palazzo Chigi dei campioni mondiali nel lancio delle sciocchezze in libertà, a cominciare dalla Meloni e da Salvini.

Perciò le critiche alla preside che aveva condannato l’aggressione fascista ai suoi studenti a Firenze o gli alunni indisciplinati da punire “fino a farli umiliare”, non gli bastavano. Doveva proprio dirla un’altra fesseria, e ieri finalmente c’è riuscito. Gli affitti per gli studenti fuori sede – ha detto in sostanza – sono troppo cari nelle città governate dalla sinistra. Un’autentica sciocchezza, perché non è che dove il sindaco è di destra le case le regalino.

In ogni caso, proprio il governo di cui fa parte, pochi mesi fa ha cancellato il Fondo nazionale per gli studenti in difficoltà col pagamento degli affitti. E dunque quel giorno dormiva o era altrove a meditare qualche altra provocazione. Vinte le elezioni fabbricando slogan e bugie, le destre non hanno ancora capito che adesso governano, ed è il momento di provare a fare le persone serie.

Così ieri la stessa Bankitalia ha ammesso che le banche stanno facendo utili stratosferici anche per l’aumento delle rate sui mutui. Invece di tassare questi extra profitti, e con questi soldi dare un tetto anche a chi studia, l’Esecutivo fa finta di niente. E il solerte Valditara gioca a scaricabarile sui sindaci incolpevoli. Bocciato.