Il silenzio delle Authority tv

Scrivo questo fondo mentre esco da Rete4 dopo una trasmissione sul Reddito di cittadinanza. Dopo quattro anni di fango su questa che resta una delle migliori cose mai fatte dalla politica italiana per i cittadini fragili, ero preparato all’effetto campagna elettorale.

Le destre originali (Meloni, Salvini e Berlusconi) e quelle di complemento (Calenda e Renzi) in caso di vittoria devono cancellare all’istante il sussidio, perché su 900 miliardi di spesa pubblica (all’anno) ciascuno di loro vuole riprendersi gli 8 miliardi del Reddito.

La Lega e Forza Italia vogliono farci il ponte di Messina, Fratelli d’Italia vuole ricomprare la Telecom, il quarto polo (falso pure nel nome, perché semmai è il quarto) li ha già promessi alle imprese amiche.

Alla vecchia politica, d’altronde, delle persone povere non è mai interessato niente, tant’è che hanno fatto diventare quasi indigenti milioni di precari e di assunti con stipendi da fame.

Così in tv viene superato il segno, rappresentando adesso il Reddito di cittadinanza in modo criminogeno.

La prova provata che chi ha fatto qualcosa per i poveri ha sbagliato tutto, e perciò è meglio tornare a fidarci chi non ha fatto niente (per dare ai soliti noti quanti più soldi possibile).

Campagna elettorale, dicevo, tale e quale a quanto si vede su La7, mentre in Rai se resta tempo dopo le fiction e i giochini si parla di queste stesse cose col misurino dei partiti.

In questo modo, la tv pubblica che doveva bilanciare il racconto dei privati, non solo non lo fa, ma chi si batte sul serio su questi temi lo scarta proprio.

Certo, poiché La Notizia è l’unico giornale che scrive dello stipendio di Vespa sopra le soglie dobbiamo metterlo in conto che in dieci anni di vita non siamo mai stati invitati. E lo stesso accade per quasi tutte le altre trasmissioni.

Persino Conte a un certo punto si accorse dell’anomalia Rai, e vietò ai 5S di andarci. Durò poco, perché ormai il Movimento aveva perso la presa, e dopo aver mancato uno dei punti chiave del programma – la legge sul conflitto d’interessi – ormai a viale Mazzini non contava più niente.

Normale dunque che Letta e la Meloni si organizzino le puntate con Vespa. Molto meno il silenzio delle Authority di garanzia.