Inevitabile tornare ai divieti I numeri si sa che sono argomenti testardi, e di fronte a 700mila morti solo quest’anno, cioè quanti ne contavamo nel 1944, durante la seconda Guerra mondiale, tutte le chiacchiere su come affrontare la pandemia lasciano il tempo che trovano. Perciò smettiamola col giustificare le povere persone che non ne potevano più di stare a casa nell’ultimo weekend o l’economia che deve girare, e diciamo chiaro che le folle viste in strada per lo shopping hanno dimostrato un’enorme stupidità. La prova provata che non si può fare alcun affidamento sulla responsabilità generale e dobbiamo tornare di corsa ai divieti. E pure a quelli stretti. Una sconfitta della quale possiamo ringraziare chi ha alimentato anche per motivi politici una comunicazione criminale, che tuttora nega o minimizza i pericoli del virus, nonostante sia alla portata di tutti andare a vedere che pressione c’è sugli ospedali. Così al Governo non si lascia scelta e nelle nuove misure che saranno stabilite tra breve, dovremo mettere in conto altri giorni chiusi a casa, sperando che non parta una terza ondata dei contagi e comunque rinviando l’uscita da quest’incubo. I commercianti, i ristoratori, gli albergatori, i proprietari di palestre e tutti coloro che sono stati presi in giro da chi in realtà gli scavava la fossa chiedendo di aprire o allentare subito, anche soffiando sul malumore della piazza, dovranno aspettare più a lungo prima di tornare a lavorare sul serio. D’altra parte da una destra che vuole risolvere persino i problemi storici della Calabria candidando la D’Urso c’era da spettarsi di meglio?

La verifica fatela agli ospedali Invece di andare a vedere in che condizioni sono gli ospedali, o per quale caspita di motivo non si riesce a limitare la folla nelle vie dello shopping, ieri le prime due forze politiche della maggioranza sono andate a verificare quanto possono far girare le pale agli italiani certi minuetti da Prima Repubblica. D’altra parte,… Continua →

Chi sogna il bel mondo antico Mentre ci avviamo alla fine di un anno da dimenticare per la pandemia e abbiamo abbondantemente scavallato i due anni di Conte e i 5 Stelle al Governo, seppure con maggioranze diverse, è naturale guardarsi indietro e fare quattro conti. A sentire l’intero establishment e i maître à penser dei giornaloni, per non parlare delle… Continua →

Il buonsenso bestia nera dei tuttologi Che differenza c’è tra la Banca centrale europea che aumenta di 80 miliardi gli acquisti del nostro debito pubblico e il premier Giuseppe Conte che allenta le restrizioni sugli spostamenti durante le feste? In entrambi i casi sono tutti contenti, ma sul Governo ieri abbiamo già visto chi sparava contro – soprattutto nei talk show… Continua →

Due Mattei e una mangiatoia Bene, bravo, bis! Come amanti che non vedevano l’ora di finire di nascondersi, ieri in Senato il Matteo di destra ha fatto outing, correndo a complimentarsi con il Matteo di sinistra. Da sempre i due si scambiano amorosi sensi, e anche quando ci presero a tutti in giro promettendo di scannarsi da Vespa, alla fine… Continua →

Sul Governo troppi giochi pericolosi Sarebbe interessante sentire da Matteo Renzi che cosa si aspetta dalla gestione dei fondi europei fatta da Salvini, magari su carta intestata dei suoi commercialisti, visto che il piano presentato dal premier Conte e la cabina di regia sulla spesa del Recovery Fund non soddisfano il leader di Italia Viva. La struttura a cui si… Continua →

Patrimoniale. Non vale la candela Non c’era bisogno del Covid per vedere nella società italiana divisioni profonde, ma a leggere l’ultimo rapporto Censis, la pandemia ha fatto precipitare la situazione. I garantiti con lo stipendio fisso, possibilmente pubblico, e i pensionati, stanno molto meglio di Partite Iva e precari, magari in altri tempi pure benestanti grazie al lavoro nero. L’incertezza… Continua →

Un Dpcm che cerca l’equilibrio Nel giorno in cui arriviamo a un passo dai mille morti per Covid arriva un Dpcm di Natale che bilancia lo spirito religioso della festa, con il desiderio delle famiglie di ricongiungersi, e la necessità di tenere alta la guardia contro la pandemia. Per chi continua a straparlare di mancanza di ragionevolezza, di dittatura sanitaria… Continua →

Regaliamo il buonsenso a Natale Oggi il ministro Speranza ci dirà come e quando saranno distribuiti i vaccini: duecento milioni di dosi, per cominciare, che potrebbero non bastare se le Regioni torneranno a chiedere subito di riaprire tutto, comprese le piste da sci, i virologi ci convinceranno che il virus morto ad agosto e resuscitato a settembre stavolta è schiattato… Continua →

Casaleggio e le lobby senza freni Doveva far cascare il mondo e invece lo scoop del secolo, anzi del millennio, è stato già derubricato al capitolo bufale. Un po’ troppo facile, anche in un Paese che ha meno memoria di un pesce rosso, e che ormai convive allegramente con i conflitti d’interessi, senza eccezione per l’informazione. Il presunto scandalo è quello… Continua →